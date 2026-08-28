Gold & Co. unter der Lupe 28.08.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagvormittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,23 Prozent auf 4.611,67 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.601,27 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 2,09 Prozent auf 70,72 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 69,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 1,76 Prozent auf 1.878,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.846,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,90 Prozent auf 1.367,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.341,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 89,70 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag um -0,65 Prozent auf 89,12 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,62 Prozent auf 83,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 83,53 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 09:29 Uhr gibt der Baumwolle um -0,53 Prozent auf 0,91 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 09:16 Uhr auf. Es geht 0,22 Prozent auf 3,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,35 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,64 Prozent auf 5,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 09:25 Uhr auf. Es geht 0,34 Prozent auf 12,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 12,57 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,27 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:58 Uhr auf 329,30 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 330,20 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 2,37 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 2,36 Prozent auf 0,19 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,24 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,91 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 113,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (113,07 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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