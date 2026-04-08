So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochmittag

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.787,89 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 1,74 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.706,02 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 5,46 Prozent auf 76,94 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.948,00 US-Dollar am Vortag auf 2.055,50 US-Dollar nach oben (+5,52Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 5,42 Prozent auf 1.535,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.456,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:04 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -9,02 Prozent auf 94,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 103,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -16,18 Prozent auf 94,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 112,95 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,35 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,71 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,76 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 11:46 Uhr auf 3,35 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,41 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis 0,63 Prozent stärker bei 2,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,86 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 0,64 Prozent auf 2.347,00 Britische Pfund, nach 2.332,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 4,49 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochmittag um -0,78 Prozent auf 4,46 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,58 US-Dollar am Vortag auf 11,60 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Nach 311,80 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um 1,06 Prozent auf 315,10 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -3,33 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,03 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 13:14 Uhr steht ein Minus von -4,88 Prozent auf 2,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,87 US-Dollar.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,35 Prozent auf 17,40 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 17,34 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 98,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -16,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (118,35 US-Dollar).

Währenddessen legt der Holzpreis um 1,99 Prozent auf 589,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 577,50 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at