Gold, Öl & Co. 08.04.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochmittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.787,89 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 1,74 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.706,02 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 5,46 Prozent auf 76,94 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.948,00 US-Dollar am Vortag auf 2.055,50 US-Dollar nach oben (+5,52Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 5,42 Prozent auf 1.535,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.456,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:04 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -9,02 Prozent auf 94,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 103,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -16,18 Prozent auf 94,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 112,95 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,35 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,71 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,76 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 11:46 Uhr auf 3,35 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,41 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis 0,63 Prozent stärker bei 2,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,86 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 0,64 Prozent auf 2.347,00 Britische Pfund, nach 2.332,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 4,49 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochmittag um -0,78 Prozent auf 4,46 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,58 US-Dollar am Vortag auf 11,60 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Nach 311,80 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um 1,06 Prozent auf 315,10 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -3,33 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,03 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 13:14 Uhr steht ein Minus von -4,88 Prozent auf 2,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,87 US-Dollar.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,35 Prozent auf 17,40 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 17,34 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 98,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -16,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (118,35 US-Dollar).

Währenddessen legt der Holzpreis um 1,99 Prozent auf 589,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 577,50 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: panbazil / Shutterstock.com

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