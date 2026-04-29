29.04.2026 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochmittag
Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.570,88 US-Dollar und damit -0,54 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.595,52 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -0,52 Prozent auf 72,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 73,11 US-Dollar an der Tafel.
Nach 1.959,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochmittag um -1,84 Prozent auf 1.923,00 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 13:10 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,13 Prozent auf 1.448,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.464,50 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag hinzu. Um 2,72 Prozent auf 114,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 111,26 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 3,20 Prozent auf 103,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 99,93 US-Dollar.
Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,91 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,06 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,69 Prozent.
Inzwischen fällt der Kakaopreis um -1,44 Prozent auf 2.456,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 2.492,00 Britische Pfund.
Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,65 US-Dollar am Vortag auf 4,66 US-Dollar nach oben (+0,21Prozent).
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,30 Prozent auf 11,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,73 US-Dollar.
Nach 333,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um 0,39 Prozent auf 334,70 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,70 Prozent.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 3,95 Prozent auf 2,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,56 US-Dollar an der Tafel standen.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 3,02 Prozent auf 108,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 104,88 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt der Kohlepreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,77 Prozent auf 106,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 104,65 US-Dollar.
Nach 566,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Mittwochmittag um -0,27 Prozent auf 564,50 US-Dollar gesunken.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.