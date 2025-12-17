So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.321,80 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,45 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.302,43 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 3,20 Prozent auf 65,79 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 63,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.848,50 US-Dollar am Vortag auf 1.917,50 US-Dollar nach oben (+3,73Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,90 Prozent auf 1.633,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.602,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 2,23 Prozent auf 60,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 58,92 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,04 Prozent auf 56,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 55,27 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,32 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,99 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:56 Uhr auf 2,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,77 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,34 Prozent stärker bei 4,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,09 Prozent auf 10,64 US-Dollar, nach 10,63 US-Dollar am Vortag.

Nach 302,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochvormittag um 0,23 Prozent auf 303,10 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,48 US-Dollar am Vortag auf 0,48 US-Dollar nach unten (--0,29 Prozent).

Nach 185,75 Euro am Vortag ist der Weizenpreis am Mittwochvormittag um 0,13 Prozent auf 186,00 Euro gestiegen.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf. Es geht 2,24 Prozent auf 3,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,89 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 08:14 Uhr steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 15,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 15,84 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,41 Prozent auf 57,06 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 56,27 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 94,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,65 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at