Gold, Öl & Co. 24.12.2025 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.485,30 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.485,82 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,28 Prozent auf 71,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 71,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 2.257,50 US-Dollar am Vortag auf 2.268,00 US-Dollar nach oben (+0,47Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,11 Prozent auf 1.853,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.855,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,22 Prozent auf 62,59 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 62,38 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,12 Prozent auf 58,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,38 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 4,49 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,48 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:59 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,38 Prozent stärker bei 10,56 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,52 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 0,40 Prozent auf 302,30 US-Dollar, nach 301,10 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,48 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um 0,33 Prozent auf 0,48 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach oben (+0,13Prozent).

Nach 4,41 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 1,16 Prozent auf 4,46 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 09:47 Uhr wurde ein Preis von 57,85 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 57,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen