|Gold, Öl & Co.
|
24.12.2025 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.485,30 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.485,82 US-Dollar stand.
Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,28 Prozent auf 71,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 71,48 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 2.257,50 US-Dollar am Vortag auf 2.268,00 US-Dollar nach oben (+0,47Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,11 Prozent auf 1.853,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.855,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,22 Prozent auf 62,59 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 62,38 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,12 Prozent auf 58,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 58,38 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.
Zudem steigt der Maispreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 4,49 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,48 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:59 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,38 Prozent stärker bei 10,56 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,52 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 0,40 Prozent auf 302,30 US-Dollar, nach 301,10 US-Dollar am Vortag.
Nach 0,48 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um 0,33 Prozent auf 0,48 US-Dollar gestiegen.
Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach oben (+0,13Prozent).
Nach 4,41 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 1,16 Prozent auf 4,46 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 09:47 Uhr wurde ein Preis von 57,85 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 57,85 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at