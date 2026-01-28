|Gold, Öl & Co. aktuell
|
28.01.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag
Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 5.293,74 US-Dollar und damit 2,18 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 5.181,01 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Silberpreis um 1,36 Prozent auf 113,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 112,17 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 2.685,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.540,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,71 Prozent.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 5,14 Prozent auf 1.963,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.867,50 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 67,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (67,57 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,15 Prozent.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (62,39 US-Dollar) geht es um 0,27 Prozent auf 62,56 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,71 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,64 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um 0,25 Prozent auf 3,01 US-Dollar nach oben.
Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,70 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,27 US-Dollar.
Nach 10,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochvormittag um 0,61 Prozent auf 10,74 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 294,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (294,00 US-Dollar).
Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,46 Prozent auf 0,55 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,54 US-Dollar wert.
Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach oben (+0,13Prozent).
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:09 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -7,97 Prozent niedriger bei 6,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 6,95 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 10:07 Uhr steht ein Minus von -1,13 Prozent auf 69,21 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 70,01 US-Dollar.
Daneben wertet der Kohlepreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,51 Prozent auf 99,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 98,50 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.at
