So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -3,93 Prozent auf 4.674,29 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.865,35 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -6,04 Prozent auf 79,58 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 84,70 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,99 Prozent auf 2.150,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.129,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,85 Prozent auf 1.726,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.712,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 66,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (69,32 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -4,92 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 62,00 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 65,21 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,49 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,63 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -1,96 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,04 Prozent auf 3,33 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Montagabend hinzu. Um 0,99 Prozent auf 2,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Montagabend nach. Um -0,64 Prozent auf 4,26 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,28 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,63 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,60 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -10,80 Prozent niedriger bei 1,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,11 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,40 Prozent auf 10,60 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 10,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,24 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf 294,30 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 293,60 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,50 Prozent auf 0,53 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 19:09 Uhr werden 0,14 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -24,78 Prozent niedriger bei 3,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,35 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,57 Prozent auf 0,88 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 14,62 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -6,72 Prozent auf 62,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 66,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 101,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,40 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,40 Prozent.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,36 Prozent auf 11,07 US-Dollar, nach 11,03 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Holzpreis bei 601,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (594,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,26 Prozent.

