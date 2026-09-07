So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,54 Prozent auf 4.405,08 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.428,95 US-Dollar).

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,02 Prozent auf 66,15 US-Dollar, nach 66,16 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:29 Uhr auf 1.828,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.825,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 20:29 Uhr steht ein Plus von 0,25 Prozent auf 1.393,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.389,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (96,28 US-Dollar) geht es um 0,75 Prozent auf 97,00 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 1,30 Prozent auf 92,67 US-Dollar, nach 91,48 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,30 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,98 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 119,93 US-Dollar am Vortag auf 123,63 US-Dollar nach oben (+3,08Prozent).

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,36 Prozent auf 137,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 138,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at