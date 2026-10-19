Gold, Öl & Co. aktuell 19.10.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.145,91 US-Dollar und damit -0,47 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.165,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,37 Prozent auf 57,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 57,03 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.647,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.629,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,14 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:35 Uhr auf. Es geht 0,36 Prozent auf 1.123,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.119,50 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 109,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,86 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,33 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (101,41 US-Dollar) geht es um 2,22 Prozent auf 103,66 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:22 Uhr auf. Es geht 0,16 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,98 US-Dollar) geht es um -2,20 Prozent auf 3,89 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 3,30 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,06 US-Dollar.

Nach 2,28 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Montagabend um -0,02 Prozent auf 2,28 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,74 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,20 Prozent auf 3,44 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,44 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,41 US-Dollar am Vortag auf 1,46 US-Dollar nach oben (+2,97Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,65 Prozent niedriger bei 12,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 354,40 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 357,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,64 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagabend nach. Um -1,34 Prozent auf 0,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,02 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,67 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Milchpreis um 0,52 Prozent auf 15,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 15,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 129,44 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 129,44 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt der Reispreis am Montagabend nach. Um -1,10 Prozent auf 17,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 521,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (532,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,16 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (88,02 Euro) geht es um 0,83 Prozent auf 88,75 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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