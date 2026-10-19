So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.145,91 US-Dollar und damit -0,47 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.165,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,37 Prozent auf 57,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 57,03 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.647,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.629,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,14 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:35 Uhr auf. Es geht 0,36 Prozent auf 1.123,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.119,50 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 109,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,86 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,33 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (101,41 US-Dollar) geht es um 2,22 Prozent auf 103,66 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:22 Uhr auf. Es geht 0,16 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,98 US-Dollar) geht es um -2,20 Prozent auf 3,89 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 3,30 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,06 US-Dollar.

Nach 2,28 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Montagabend um -0,02 Prozent auf 2,28 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,74 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,20 Prozent auf 3,44 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,44 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,41 US-Dollar am Vortag auf 1,46 US-Dollar nach oben (+2,97Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,65 Prozent niedriger bei 12,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 354,40 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 357,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,64 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagabend nach. Um -1,34 Prozent auf 0,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,02 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,67 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Milchpreis um 0,52 Prozent auf 15,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 15,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 129,44 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 129,44 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt der Reispreis am Montagabend nach. Um -1,10 Prozent auf 17,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 521,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (532,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,16 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (88,02 Euro) geht es um 0,83 Prozent auf 88,75 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.at