So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 5.110,97 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.104,39 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,71 Prozent auf 83,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,51 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.147,00 US-Dollar am Vortag auf 2.114,50 US-Dollar nach unten (--1,51 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -3,01 Prozent auf 1.596,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.645,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 14,24 Prozent auf 106,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 92,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 14,32 Prozent auf 103,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 90,90 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -2,25 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,34 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 08:28 Uhr auf 4,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,47 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:01 Uhr notiert der Zuckerpreis 2,48 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 5,93 Prozent auf 3,38 US-Dollar, nach 3,19 US-Dollar am Vortag.

Nach 95,63 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagvormittag um 13,81 Prozent auf 108,84 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 126,95 US-Dollar am Vortag auf 128,05 US-Dollar nach oben (+0,83Prozent).

