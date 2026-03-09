|Gold, Öl & Co.
|
09.03.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 5.110,97 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.104,39 US-Dollar stand.
Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,71 Prozent auf 83,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,51 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.147,00 US-Dollar am Vortag auf 2.114,50 US-Dollar nach unten (--1,51 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -3,01 Prozent auf 1.596,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.645,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 14,24 Prozent auf 106,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 92,69 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 14,32 Prozent auf 103,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 90,90 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Baumwolle um -2,25 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,63 US-Dollar.
Zudem steigt der Maispreis. Um 1,34 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 08:28 Uhr auf 4,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,47 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:01 Uhr notiert der Zuckerpreis 2,48 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.
Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 5,93 Prozent auf 3,38 US-Dollar, nach 3,19 US-Dollar am Vortag.
Nach 95,63 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagvormittag um 13,81 Prozent auf 108,84 US-Dollar gestiegen.
Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 126,95 US-Dollar am Vortag auf 128,05 US-Dollar nach oben (+0,83Prozent).
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.