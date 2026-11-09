Rohstoffkurse aktuell 09.11.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.098,20 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,76 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.067,28 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 52,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 52,02 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,91 Prozent auf 1.548,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.534,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.037,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.028,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,88 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,52 Prozent auf 96,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 98,32 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,21 Prozent auf 89,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 90,83 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,58 Prozent auf 0,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,30 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

Nach 4,42 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Montagvormittag um 0,28 Prozent auf 4,43 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,25 Prozent auf 318,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 319,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,80 Prozent auf 0,63 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,62 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 3,04 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,69 Prozent auf 113,59 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 114,39 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,19 Prozent auf 133,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 134,05 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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