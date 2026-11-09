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09.11.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.098,20 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,76 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.067,28 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 52,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 52,02 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,91 Prozent auf 1.548,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.534,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.037,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.028,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,88 Prozent.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,52 Prozent auf 96,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 98,32 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,21 Prozent auf 89,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 90,83 US-Dollar an der Tafel standen.
Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,58 Prozent auf 0,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,30 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.
Nach 4,42 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Montagvormittag um 0,28 Prozent auf 4,43 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,25 Prozent auf 318,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 319,20 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,80 Prozent auf 0,63 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,62 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 3,04 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,69 Prozent auf 113,59 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 114,39 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,19 Prozent auf 133,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 134,05 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net