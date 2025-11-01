|Öl & Co. unter der Lupe
|
01.11.2025 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.002,26 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Silberpreis bei 48,68 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 48,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.572,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.572,00 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.440,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 11:29 Uhr bei 1.440,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
