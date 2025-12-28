|Rohstoffe aktuell
|
28.12.2025 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.532,63 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,01 Prozent auf 79,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 79,16 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,59 Prozent auf 2.413,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.452,50 US-Dollar.
Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,81 Prozent auf 1.897,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.932,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com