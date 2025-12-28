Rohstoffe aktuell 28.12.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.532,63 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,01 Prozent auf 79,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 79,16 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,59 Prozent auf 2.413,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.452,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,81 Prozent auf 1.897,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.932,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

