So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.042,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 57,66 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 57,66 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.651,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.279,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.279,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at