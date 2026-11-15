Gold & Co. unter der Lupe 15.11.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,15 Prozent auf 3.880,44 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.874,44 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Sonntagabend hinzu. Um 0,37 Prozent auf 48,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 48,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Platinpreis um 0,03 Prozent auf 1.489,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.489,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,00 Prozent auf 1.014,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.004,50 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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