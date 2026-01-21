So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Am Mittwochabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,22 Prozent auf 4.773,84 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.763,51 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -3,91 Prozent auf 90,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 94,57 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,67 Prozent auf 2.473,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.456,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.845,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.878,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,76 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,98 Prozent auf 65,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 64,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,35 Prozent auf 60,57 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 60,36 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar) geht es um -0,06 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochabend nach. Um -2,33 Prozent auf 2,94 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 0,29 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,47 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,33 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,32 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,24 US-Dollar) geht es um -0,47 Prozent auf 4,22 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,20 Prozent auf 3,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,63 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 0,69 Prozent auf 2,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,14 Prozent auf 10,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,53 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (291,60 US-Dollar) geht es um -0,03 Prozent auf 291,50 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,53 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 24,37 Prozent stärker bei 4,86 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,91 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,11 Prozent auf 0,88 US-Dollar, nach 0,88 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Milchpreis bei 14,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,75 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,14 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (61,82 US-Dollar) geht es um 3,42 Prozent auf 63,93 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 19:39 Uhr werden 98,75 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 10,69 US-Dollar am Vortag auf 10,79 US-Dollar nach oben (+0,94Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,33 Prozent auf 612,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 614,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at