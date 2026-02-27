|Rohstoff-Marktbericht
27.02.2026 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 5.247,69 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 1,29 Prozent höher als am Vortag (5.181,10 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Silberpreis um 5,42 Prozent auf 93,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 88,37 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 5,09 Prozent auf 2.351,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.237,50 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,08 Prozent auf 1.782,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.763,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,27 Prozent auf 72,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 70,75 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 67,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,21 US-Dollar).
Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,39 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,63 US-Dollar.
Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,08 US-Dollar am Vortag auf 3,15 US-Dollar nach oben (+2,52Prozent).
Nach 2,86 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um -0,49 Prozent auf 2,85 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 19:00 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,81 Prozent auf 2,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,46 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:19 Uhr steigt der Maispreis um 1,15 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,33 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,62 US-Dollar).
Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 1,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,76 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,48 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 11,57 US-Dollar nach oben.
Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 317,60 US-Dollar am Vortag auf 315,50 US-Dollar nach unten (--0,66 Prozent).
Zudem bewegt sich der Sojabohnenölpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 0,61 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sojabohnenölpreis bei 0,61 US-Dollar.
Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,76 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,99 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,83 US-Dollar an der Tafel.
Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,10 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Freitagabend lag der Milchpreis bei 14,93 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 14,93 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,30 Prozent auf 70,53 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 68,95 US-Dollar.
Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagabend nach. Um -0,23 Prozent auf 106,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 106,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Reispreis. Um 4,52 Prozent verstärkt sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 10,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 9,95 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 20:02 Uhr steigt der Holzpreis um 0,36 Prozent auf 559,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 557,00 US-Dollar an der Tafel.
