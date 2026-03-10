Rohstoff-Marktbericht 10.03.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 5.192,76 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,93 Prozent höher als am Vortag (5.144,69 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Silberpreis um 1,21 Prozent auf 88,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 87,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 2.214,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.187,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,77 Prozent auf 1.661,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.691,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 1,51 Prozent auf 91,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 98,96 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 86,92 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -8,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (94,77 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 2,69 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,34 US-Dollar am Vortag auf 3,45 US-Dollar nach oben (+3,14Prozent).

Nach 2,30 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Dienstagabend um 0,99 Prozent auf 2,32 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 19:17 Uhr gibt der Maispreis um -0,23 Prozent auf 4,37 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,38 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,77 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,51 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,75 US-Dollar).

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,57 Prozent auf 11,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (308,80 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 311,80 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,66 US-Dollar am Vortag auf 0,65 US-Dollar nach unten (--0,64 Prozent).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,60 Prozent auf 3,04 US-Dollar, nach 3,12 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 1,48 Prozent auf 0,96 US-Dollar, nach 0,95 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Milchpreis um -1,52 Prozent auf 16,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,42 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -4,46 Prozent auf 90,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 94,84 US-Dollar.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 132,50 US-Dollar am Vortag auf 121,85 US-Dollar nach unten (--7,69 Prozent).

Indessen reduziert sich der Reispreis um -0,91 Prozent auf 10,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 11,02 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Holzpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,27 Prozent auf 562,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 560,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

