|Rohstoffkurse im Fokus
14.05.2026 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,40 Prozent auf 4.670,06 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.688,64 US-Dollar.
Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -4,10 Prozent auf 84,40 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 88,01 US-Dollar stand.
Nach 2.179,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagabend um -5,12 Prozent auf 2.068,00 US-Dollar gesunken.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -4,87 Prozent auf 1.444,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.518,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,02 Prozent auf 105,74 US-Dollar, nach 105,72 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf. Es geht 0,48 Prozent auf 101,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 101,02 US-Dollar stand.
Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,87 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach unten (--3,31 Prozent).
Zudem gibt der Haferpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,36 Prozent auf 3,46 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,50 US-Dollar.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,61 Prozent auf 2,94 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,96 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,18 Prozent auf 2,52 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Lebendrindpreis noch bei 2,53 US-Dollar.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,67 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,22 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 3,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,91 US-Dollar) geht es um -5,23 Prozent auf 1,81 US-Dollar nach unten.
Nach 12,15 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend um -3,35 Prozent auf 11,75 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum vom Fleck. Nach 342,70 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenmehlpreis um 19:01 Uhr bei 342,70 US-Dollar.
Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,58 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,75 US-Dollar.
Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -2,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 2,86 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 1,33 Prozent auf 2,90 US-Dollar gestiegen.
Nach 0,91 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend um -0,50 Prozent auf 0,90 US-Dollar gesunken.
Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr ab. Es geht -0,76 Prozent auf 16,96 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,09 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,26 Prozent auf 103,56 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 104,88 US-Dollar.
Derweil notiert der Kohlepreis bei 107,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,80 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,87 Prozent.
Daneben wertet der Reispreis um 19:01 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 12,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 12,35 US-Dollar stand.
Daneben wertet der Holzpreis um 20:19 Uhr auf. Es geht 1,13 Prozent auf 583,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 577,00 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.at
