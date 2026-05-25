Rohstoffkurse im Fokus 25.05.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,45 Prozent auf 4.570,96 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.505,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:38 Uhr auf. Es geht 3,54 Prozent auf 78,10 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 75,43 US-Dollar stand.

Nach 1.927,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagabend um 2,46 Prozent auf 1.975,00 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 3,62 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.354,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -7,78 Prozent auf 96,14 US-Dollar, nach 104,25 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,05 Prozent auf 4,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Sojabohnenpreis kaum. Am Montagabend lag der Sojabohnenpreis bei 11,97 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 11,97 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend hinzu. Um 0,09 Prozent auf 332,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,64 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 19:39 Uhr steht ein Minus von -1,73 Prozent auf 110,75 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 112,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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