So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,45 Prozent auf 4.570,96 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.505,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:38 Uhr auf. Es geht 3,54 Prozent auf 78,10 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 75,43 US-Dollar stand.

Nach 1.927,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagabend um 2,46 Prozent auf 1.975,00 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 3,62 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.354,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -7,78 Prozent auf 96,14 US-Dollar, nach 104,25 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,05 Prozent auf 4,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Sojabohnenpreis kaum. Am Montagabend lag der Sojabohnenpreis bei 11,97 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 11,97 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend hinzu. Um 0,09 Prozent auf 332,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,64 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 19:39 Uhr steht ein Minus von -1,73 Prozent auf 110,75 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 112,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at