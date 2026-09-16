So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Am Mittwochabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,06 Prozent auf 4.291,57 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.294,00 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 0,03 Prozent auf 63,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,67 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -0,56 Prozent auf 1.765,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.775,00 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,35 Prozent auf 1.298,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.293,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,71 Prozent auf 105,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 108,75 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -3,20 Prozent auf 102,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 105,83 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 3,26 Prozent auf 4,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,91 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -1,27 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,93 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (5,36 US-Dollar) geht es um -0,33 Prozent auf 5,34 US-Dollar nach unten.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,44 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,40 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Orangensaftpreis um -4,50 Prozent auf 1,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 13,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,19 US-Dollar).

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,69 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf 362,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 360,10 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 19:04 Uhr zieht der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,40 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,92 US-Dollar.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,47 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (16,12 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 16,13 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,19 Prozent auf 138,69 US-Dollar, nach 138,95 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (15,79 US-Dollar) geht es um 0,44 Prozent auf 15,86 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 558,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,50 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - TTF um -3,30 Prozent auf 78,33 Euro. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - TTF bei 81,00 Euro.

Redaktion finanzen.at