So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,03 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 1.786,32 US-Dollar, nach 1.785,78 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,40 Prozent stärker bei 22,76 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 22,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,10 Prozent auf 1.007,50 US-Dollar, nach 1.006,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,46 Prozent auf 1.862,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.853,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,84 Prozent auf 78,04 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 77,17 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,27 Prozent stärker bei 73,32 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 72,01 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,20 Prozent auf 6,29 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 6,28 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,22 Prozent auf 14,77 US-Dollar, nach 14,72 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Weizenpreis bei 310,25 Euro. Im Vergleich zum Vortag (307,00 Euro) ist das ein Aufschlag von 1,06 Prozent.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 1,23 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,79 Prozent auf 5,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 5,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Rapspreis Gewinne verbuchen. Um 12:28 Uhr steigt der Rapspreis um 0,30 Prozent auf 578,75 Euro. Am Vortag standen noch 577,00 Euro an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,72 Prozent auf 73,97 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 73,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at