So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,26 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 1.806,71 US-Dollar, nach 1.811,37 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -0,76 Prozent niedriger bei 23,65 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 23,83 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,39 Prozent auf 1.032,00 US-Dollar, nach 1.036,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,47 Prozent auf 1.922,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.931,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,31 Prozent auf 81,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 80,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,24 Prozent stärker bei 76,17 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 75,39 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,46 Prozent auf 14,74 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 14,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Weizenpreis südwärts. Der Weizenpreis sinkt -1,31 Prozent auf 301,50 Euro, nach 305,50 Euro am Vortag.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,02 Prozent auf 6,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 6,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Rapspreis bergab. Um 12:53 Uhr steht ein Minus von -0,96 Prozent auf 564,75 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Rapspreis noch bei 570,25 Euro.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Heizölpreis um 2,27 Prozent auf 83,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,63 US-Dollar an der Tafel.

