So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Im Plus präsentierte sich um 13:13 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,03 Prozent höher bei 1.998,85 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 1.998,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -0,68 Prozent auf 24,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 25,07 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,70 Prozent auf 1.106,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.088,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 2,59 Prozent auf 1.526,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.488,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,27 Prozent niedriger bei 80,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 80,77 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,10 Prozent auf 77,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 77,07 US-Dollar.

Nach 1,92 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Mittwochmittag um 1,17 Prozent auf 1,94 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,27 Prozent auf 6,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 6,47 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,28 Prozent auf 14,50 US-Dollar, nach 14,45 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 434,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (434,80 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,12 Prozent stärker bei 0,52 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,52 US-Dollar.

Nach 242,75 Euro am Vortag ist der Weizenpreis am Mittwochmittag um 0,51 Prozent auf 244,00 Euro gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,37 Prozent auf 0,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,27 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,31 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit einem Kursgewinn. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis 4,05 Prozent stärker bei 462,00 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 442,25 Euro.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,41 Prozent auf 64,46 US-Dollar, nach 64,72 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at