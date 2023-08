So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,02 Prozent auf 1.889,02 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 1.889,40 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 0,70 Prozent auf 22,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 22,73 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 913,50 US-Dollar am Vortag auf 906,50 US-Dollar nach unten (--0,77 Prozent).

Nach 1.260,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagmittag um -0,48 Prozent auf 1.254,00 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,88 Prozent auf 85,58 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 84,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 0,79 Prozent auf 82,09 US-Dollar, nach 81,25 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Haferpreis um 12:04 Uhr ab. Es geht -0,17 Prozent auf 4,36 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,39 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 12:59 Uhr steigt der Kaffeepreis um 1,39 Prozent auf 1,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,47 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 4,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,80 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,32 Prozent auf 13,82 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 13,63 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 403,90 US-Dollar am Vortag auf 410,80 US-Dollar nach oben (+1,86Prozent).

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,99 Prozent auf 0,69 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,68 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Weizenpreis um 12:59 Uhr ab. Es geht -0,97 Prozent auf 230,75 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 233,00 Euro stand.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,21 Prozent auf 0,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,24 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,95 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,55 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Rapspreis um -0,32 Prozent auf 472,50 Euro. Am tags zu vor lag der Rapspreis bei 474,50 Euro.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (83,48 US-Dollar) geht es um 0,63 Prozent auf 84,01 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.at