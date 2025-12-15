So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,97 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.344,30 US-Dollar, nach 4.302,42 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 2,98 Prozent stärker bei 63,87 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 62,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,55 Prozent auf 1.771,50 US-Dollar, nach 1.744,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:12 Uhr steht ein Plus von 1,39 Prozent auf 1.529,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.508,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,65 Prozent auf 60,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 61,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,42 Prozent niedriger bei 57,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 57,44 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,69 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,35 Prozent auf 2,87 US-Dollar, nach 2,86 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,97 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,91 Prozent.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -5,10 Prozent auf 4.332,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 4.555,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 4,41 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,19 Prozent auf 10,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 13:04 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,36 Prozent auf 303,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 302,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,50 US-Dollar am Vortag auf 0,50 US-Dollar nach oben (+0,04Prozent).

Zudem gibt der Weizenpreis am Montagmittag nach. Um -0,60 Prozent auf 187,88 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Weizenpreis bei 189,00 Euro.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:04 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,73 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,15 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,34 Prozent auf 4,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,11 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Rapspreis Verluste. Um 12:58 Uhr fällt der Rapspreis um -0,45 Prozent auf 473,63 Euro. Am Vortag standen noch 475,75 Euro an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 57,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,12 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,72 Prozent auf 96,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 96,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at