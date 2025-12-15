Aktuelle Rohstoffkurse 15.12.2025 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,97 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.344,30 US-Dollar, nach 4.302,42 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 2,98 Prozent stärker bei 63,87 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 62,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,55 Prozent auf 1.771,50 US-Dollar, nach 1.744,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:12 Uhr steht ein Plus von 1,39 Prozent auf 1.529,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.508,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,65 Prozent auf 60,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 61,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,42 Prozent niedriger bei 57,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 57,44 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,69 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,35 Prozent auf 2,87 US-Dollar, nach 2,86 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,97 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,91 Prozent.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -5,10 Prozent auf 4.332,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 4.555,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 4,41 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,19 Prozent auf 10,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 13:04 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,36 Prozent auf 303,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 302,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,50 US-Dollar am Vortag auf 0,50 US-Dollar nach oben (+0,04Prozent).

Zudem gibt der Weizenpreis am Montagmittag nach. Um -0,60 Prozent auf 187,88 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Weizenpreis bei 189,00 Euro.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:04 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,73 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,15 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,34 Prozent auf 4,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,11 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Rapspreis Verluste. Um 12:58 Uhr fällt der Rapspreis um -0,45 Prozent auf 473,63 Euro. Am Vortag standen noch 475,75 Euro an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 57,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,12 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,72 Prozent auf 96,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 96,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen