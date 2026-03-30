So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.536,66 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,97 Prozent höher als am Vortag (4.493,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,72 Prozent auf 70,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 69,79 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,50 Prozent auf 1.925,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.897,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.429,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.406,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,64 Prozent.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,36 Prozent auf 114,98 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 114,57 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Montagmittag hinzu. Um 1,59 Prozent auf 101,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 99,64 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 1,05 Prozent stärker bei 0,70 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,06 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,01 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 2.369,00 Britische Pfund am Vortag auf 2.356,00 Britische Pfund nach unten (--0,55 Prozent).

Währenddessen legt der Maispreis um 0,22 Prozent auf 4,63 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,62 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,91 Prozent auf 11,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,59 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:04 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,13 Prozent auf 314,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 315,30 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,69 US-Dollar nach oben (+2,27Prozent).

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,33 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 13:04 Uhr auf 0,16 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,16 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag nach. Um -2,64 Prozent auf 2,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,87 Prozent auf 16,01 US-Dollar, nach 16,15 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 2,89 Prozent auf 122,31 US-Dollar, nach 118,88 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 3,34 Prozent auf 123,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 119,75 US-Dollar.

