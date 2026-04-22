Commodities im Fokus 22.04.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Am Mittwochmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,96 Prozent auf 4.758,18 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.712,86 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 1,71 Prozent auf 78,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 76,73 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 2,17 Prozent auf 2.076,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.032,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.576,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.537,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,50 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,15 Prozent auf 99,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 99,06 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,67 Prozent auf 90,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 89,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) geht es um -0,15 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 3,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 12:36 Uhr steigt der Kaffeepreis um 3,60 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,89 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 2,89 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf 2.495,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2.425,00 Britische Pfund lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,54 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 4,56 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 11,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,75 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,55 Prozent auf 327,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 325,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,35 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,72 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,13 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 4,02 Prozent auf 102,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 98,54 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 11:43 Uhr notiert der Kohlepreis -0,24 Prozent niedriger bei 102,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 102,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

