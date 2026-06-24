|Rohstoffkurse im Fokus
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24.06.2026 13:17:06
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,41 Prozent auf 4.052,29 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.110,28 US-Dollar.
Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -2,55 Prozent auf 60,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 62,05 US-Dollar stand.
Nach 1.665,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochmittag um -2,97 Prozent auf 1.615,50 US-Dollar gesunken.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -3,26 Prozent auf 1.202,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.243,00 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,83 Prozent auf 75,59 US-Dollar, nach 77,00 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,90 Prozent auf 71,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 73,21 US-Dollar stand.
Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,74 US-Dollar am Vortag auf 0,73 US-Dollar nach unten (--1,65 Prozent).
Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochmittag nach. Um -1,82 Prozent auf 2,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,02 US-Dollar.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,45 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,88 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 3.505,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 3.488,00 Britische Pfund.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,10 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,37 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 11,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,17 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (302,90 US-Dollar) geht es um 1,06 Prozent auf 306,10 US-Dollar nach oben.
Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag um -0,44 Prozent auf 0,70 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich kommt der Zuckerpreis kaum vom Fleck. Nach 0,13 US-Dollar am Vortag, tendiert der Zuckerpreis um 13:03 Uhr bei 0,13 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,79 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,15 US-Dollar.
Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,32 Prozent auf 82,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 83,21 US-Dollar an der Tafel standen.
Redaktion finanzen.at
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