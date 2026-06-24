Rohstoffkurse im Fokus 24.06.2026 13:17:06

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,41 Prozent auf 4.052,29 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.110,28 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -2,55 Prozent auf 60,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 62,05 US-Dollar stand.

Nach 1.665,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochmittag um -2,97 Prozent auf 1.615,50 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -3,26 Prozent auf 1.202,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.243,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,83 Prozent auf 75,59 US-Dollar, nach 77,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,90 Prozent auf 71,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 73,21 US-Dollar stand.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,74 US-Dollar am Vortag auf 0,73 US-Dollar nach unten (--1,65 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochmittag nach. Um -1,82 Prozent auf 2,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,02 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,45 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,88 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 3.505,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 3.488,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,10 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,37 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 11,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (302,90 US-Dollar) geht es um 1,06 Prozent auf 306,10 US-Dollar nach oben.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag um -0,44 Prozent auf 0,70 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Zuckerpreis kaum vom Fleck. Nach 0,13 US-Dollar am Vortag, tendiert der Zuckerpreis um 13:03 Uhr bei 0,13 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,79 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,15 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -0,32 Prozent auf 82,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 83,21 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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