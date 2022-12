So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,09 Prozent auf 1.796,25 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 1.797,94 US-Dollar.

Nach 23,12 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagvormittag um -0,43 Prozent auf 23,02 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 0,10 Prozent auf 1.022,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.021,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.897,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagvormittag um 1,45 Prozent auf 1.924,50 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag hinzu. Um 1,36 Prozent auf 86,58 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 85,57 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (79,98 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 80,93 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,09 Prozent auf 14,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,39 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,56 Prozent stärker bei 0,20 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,47 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:00 Uhr auf 6,01 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 6,28 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (83,74 US-Dollar) geht es um 0,63 Prozent auf 84,27 US-Dollar nach oben.

