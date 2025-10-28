|Gold & Co. unter der Lupe
28.10.2025 10:13:21
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 3.890,53 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -2,51 Prozent niedriger als am Vortag (3.990,59 US-Dollar).
Nach 46,94 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um -2,90 Prozent auf 45,58 US-Dollar gesunken.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -3,98 Prozent auf 1.531,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.595,00 US-Dollar.
Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -3,84 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.352,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.406,50 US-Dollar lag.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,92 Prozent auf 64,49 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 65,62 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,78 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 60,22 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 61,31 US-Dollar lag.
Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,50 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.
Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -1,18 Prozent auf 2,94 US-Dollar, nach 2,97 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Maispreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,76 Prozent auf 4,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,29 US-Dollar stand.
Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 10,79 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 10,67 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 1,34 Prozent auf 302,20 US-Dollar, nach 298,20 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,57 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,51 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,48 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -4,27 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,44 US-Dollar stand.
Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagvormittag nach. Um -1,64 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at