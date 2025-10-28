Gold & Co. unter der Lupe 28.10.2025 10:13:21

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 3.890,53 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -2,51 Prozent niedriger als am Vortag (3.990,59 US-Dollar).

Nach 46,94 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um -2,90 Prozent auf 45,58 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -3,98 Prozent auf 1.531,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.595,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -3,84 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.352,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.406,50 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,92 Prozent auf 64,49 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 65,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,78 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 60,22 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 61,31 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,50 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -1,18 Prozent auf 2,94 US-Dollar, nach 2,97 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,76 Prozent auf 4,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,29 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 10,79 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 10,67 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 1,34 Prozent auf 302,20 US-Dollar, nach 298,20 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,57 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,51 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,48 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -4,27 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,44 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagvormittag nach. Um -1,64 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert, während das deutsche Börsenbarometer in die Verlustzone fällt. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen