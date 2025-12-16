So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.283,24 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,51 Prozent niedriger als am Vortag (4.305,24 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,50 Prozent auf 63,13 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 64,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 1.807,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.786,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,13 Prozent auf 1.578,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.576,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,86 Prozent auf 59,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 60,56 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 56,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (56,82 US-Dollar).

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,03 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 2,81 US-Dollar am Vortag auf 2,82 US-Dollar nach oben (+0,44Prozent).

Nach 4,40 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um -0,17 Prozent auf 4,39 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,16 Prozent auf 10,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,72 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 09:55 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,66 Prozent auf 305,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 303,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,49 US-Dollar).

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,01 US-Dollar) geht es um -2,59 Prozent auf 3,91 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Dienstagvormittag lag der Milchpreis bei 15,81 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 15,81 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,92 Prozent auf 57,06 US-Dollar, nach 57,59 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,26 Prozent auf 96,00 US-Dollar, nach 95,90 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at