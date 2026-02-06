|Commodities im Fokus
06.02.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
Am Freitagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 1,45 Prozent auf 4.845,67 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.776,19 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,68 Prozent auf 73,51 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 70,90 US-Dollar.
Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -4,74 Prozent auf 1.991,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2.090,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.639,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.701,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,64 Prozent.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,44 Prozent auf 68,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 67,55 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 1,34 Prozent auf 64,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,29 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) geht es um -0,13 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach unten.
Zudem gibt der Haferpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,48 Prozent auf 3,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,46 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,35 US-Dollar an der Tafel.
Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,63 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 11,05 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,12 US-Dollar lag.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (303,20 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 300,50 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,23 Prozent auf 0,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,56 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,46 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,51 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,14 US-Dollar) geht es um 1,67 Prozent auf 64,19 US-Dollar nach oben.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 100,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (100,50 US-Dollar).
