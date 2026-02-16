Marktüberblick Rohstoffe 16.02.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,63 Prozent auf 5.011,09 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 5.043,11 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 77,43 US-Dollar am Vortag auf 77,28 US-Dollar nach unten (--0,19 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Platinpreis -1,01 Prozent niedriger bei 2.056,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2.077,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.704,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.688,50 US-Dollar).

Nach 67,75 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -0,49 Prozent auf 67,40 US-Dollar gesunken.

Nach 62,89 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -0,29 Prozent auf 62,71 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 08:47 Uhr steht ein Minus von -0,12 Prozent auf 4,31 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,32 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,07 Prozent auf 11,34 US-Dollar, nach 11,33 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 08:55 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,16 Prozent auf 0,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,57 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -7,80 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,24 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 62,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,42 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com

