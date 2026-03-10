Rohstoffpreise aktuell 10.03.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Am Dienstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,78 Prozent auf 5.184,76 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (5.144,69 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Silberpreis um 2,18 Prozent auf 89,16 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 87,26 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:09 Uhr steigt der Platinpreis um 2,65 Prozent auf 2.245,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.187,50 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,92 Prozent auf 1.706,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.691,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 3,50 Prozent auf 92,93 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 98,96 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -7,56 Prozent auf 87,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 94,77 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Haferpreis um -6,06 Prozent auf 3,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,42 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,81 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,49 Prozent auf 310,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 308,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -1,64 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach unten.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,31 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -2,79 Prozent auf 92,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 94,84 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 124,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (132,50 US-Dollar).

