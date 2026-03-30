Gold & Co. im Marktbericht
30.03.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
Um 10:10 Uhr lag der Goldpreis bei 4.536,56 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Vormittag 0,97 Prozent höher als am Vortag (4.493,00 US-Dollar).
Zudem gewinnt der Silberpreis am Montagvormittag hinzu. Um 1,30 Prozent auf 70,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 69,79 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 1,98 Prozent auf 1.934,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.897,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,71 Prozent auf 1.430,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.406,00 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (114,57 US-Dollar) geht es um 1,27 Prozent auf 116,03 US-Dollar nach oben.
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,77 Prozent auf 101,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 99,64 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 1,22 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,69 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Haferpreis am Montagvormittag hinzu. Um 1,24 Prozent auf 3,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,62 US-Dollar) geht es um 0,22 Prozent auf 4,63 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,73 Prozent auf 11,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,59 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,38 Prozent auf 314,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 315,30 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,32 Prozent.
Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,50 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar.
Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 119,75 US-Dollar am Vortag auf 124,00 US-Dollar nach oben (+3,55Prozent).
Redaktion finanzen.at
