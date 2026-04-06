Marktüberblick Rohstoffe 06.04.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,17 Prozent auf 4.684,47 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.676,43 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 73,02 US-Dollar am Vortag auf 72,50 US-Dollar nach unten (--0,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:08 Uhr notiert der Platinpreis 0,13 Prozent stärker bei 1.985,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.983,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.514,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.507,50 US-Dollar).

Nach 109,24 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag um -1,16 Prozent auf 107,97 US-Dollar gesunken.

Nach 111,54 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -1,79 Prozent auf 109,54 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 09:59 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,71 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 1,52 Prozent auf 3,51 US-Dollar, nach 3,46 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 09:22 Uhr fällt der Kakaopreis um -0,20 Prozent auf 2.459,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 2.464,00 Britische Pfund an der Tafel.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,61 Prozent auf 4,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,76 Prozent auf 317,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,20 US-Dollar.

Nach 0,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Montagvormittag um -0,44 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,32 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,80 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 115,18 US-Dollar am Vortag auf 115,71 US-Dollar nach oben (+0,46Prozent).

Redaktion finanzen.at

Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
