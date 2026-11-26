|Rohstoffe im Blick
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26.11.2026 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 3.572,36 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,47 Prozent niedriger als am Vortag (3.589,37 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,63 Prozent auf 41,66 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 41,40 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Platinpreis um 3,94 Prozent auf 1.307,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.257,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 890,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (852,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,46 Prozent.
Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -0,67 Prozent auf 93,98 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 94,61 US-Dollar.
Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagvormittag nach. Um -0,23 Prozent auf 83,49 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 83,68 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 10,58 Prozent stärker bei 3,62 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,27 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 0,27 Prozent auf 98,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 97,74 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
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