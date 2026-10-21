|Rohstoffe an der Börse
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21.10.2026 13:17:06
So bewegen sich Gold & Co. heute
Am Mittwochmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,06 Prozent auf 4.127,47 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.124,95 US-Dollar).
Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 58,01 US-Dollar am Vortag auf 57,60 US-Dollar nach unten (--0,71 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,54 Prozent auf 1.643,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.652,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.086,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.106,00 US-Dollar).
Nach 108,79 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 1,30 Prozent auf 110,20 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 99,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (97,82 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,49 Prozent.
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,41 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 13:02 Uhr auf 0,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.
Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,65 Prozent auf 3,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,85 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 1,57 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,11 US-Dollar.
Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.300,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.236,00 Britische Pfund nach unten (--1,49 Prozent).
Daneben sinkt der Maispreis um -0,49 Prozent auf 4,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,62 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,30 Prozent auf 12,45 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,48 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,40 Prozent auf 347,30 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 348,70 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.
Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochmittag um 0,24 Prozent auf 0,21 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,96 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,75 Prozent.
Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:00 Uhr notiert der Milchpreis 0,07 Prozent stärker bei 15,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 15,37 US-Dollar.
Zudem steigt der Heizölpreis. Um 1,22 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 131,82 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 130,24 US-Dollar lag.
Redaktion finanzen.at
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