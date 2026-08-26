So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,86 Prozent auf 4.618,52 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.658,61 US-Dollar gehandelt worden war.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -0,23 Prozent auf 68,51 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 68,67 US-Dollar.

Nach 1.852,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochmittag um 1,05 Prozent auf 1.872,00 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,05 Prozent auf 1.345,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.331,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -3,00 Prozent auf 85,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 88,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 80,26 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (82,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,55 Prozent.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,87 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,16 Prozent.

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 0,58 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 12:57 Uhr auf 4.177,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4.153,00 Britische Pfund lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 1,05 Prozent auf 5,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,01 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,28 US-Dollar am Vortag auf 12,30 US-Dollar nach oben (+0,16Prozent).

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,22 Prozent auf 324,20 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 320,30 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,68 US-Dollar).

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,12 Prozent.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 2,42 Prozent auf 2,84 US-Dollar, nach 2,77 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 108,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (112,01 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 11:29 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,64 Prozent auf 124,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 124,80 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 574,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 572,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at