So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 64,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 64,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.753,50 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.316,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.316,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at