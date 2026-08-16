|Aktuelle Rohstoffpreise
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16.08.2026 20:43:14
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 64,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 64,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.753,50 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.316,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.316,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.at
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