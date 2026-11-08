|Aktuelle Rohstoffpreise
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08.11.2026 20:43:14
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.065,99 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.065,99 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:14 Uhr wurde ein Preis von 51,91 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 51,91 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.534,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:14 Uhr auf 1.534,50 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.028,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.028,00 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
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