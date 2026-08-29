|Commodities im Fokus
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29.08.2026 13:17:06
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.458,80 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.458,80 US-Dollar).
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
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