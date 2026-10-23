Rohstoffe an der Börse 23.10.2026 13:17:06

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,12 Prozent auf 4.029,05 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.024,24 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -0,84 Prozent auf 54,09 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 54,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,54 Prozent auf 1.565,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.574,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.050,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.057,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,71 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,44 Prozent auf 114,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 113,17 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,64 Prozent auf 101,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,47 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,19 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,07 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,03 Prozent auf 3,12 US-Dollar, nach 3,12 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 13:01 Uhr auf 4.182,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4.176,00 Britische Pfund lag.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,38 Prozent auf 4,59 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,61 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,10 Prozent auf 12,54 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,53 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 347,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (347,30 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,17 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,01 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 0,84 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 13:04 Uhr auf 0,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,20 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,47 Prozent auf 2,73 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,80 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,61 Prozent auf 131,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 130,24 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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