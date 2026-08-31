|Gold, Öl & Co.
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31.08.2026 10:13:20
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,30 Prozent auf 4.442,62 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.456,15 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 1,02 Prozent auf 67,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 66,38 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,25 Prozent auf 1.803,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.844,50 US-Dollar.
Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -1,30 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.408,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.427,00 US-Dollar lag.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,10 Prozent auf 90,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 89,31 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 85,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (83,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,33 Prozent.
Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,94 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 09:29 Uhr auf 3,42 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,49 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,59 Prozent auf 5,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,12 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (338,20 US-Dollar) geht es um -1,36 Prozent auf 333,60 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,18 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 2,06 Prozent auf 117,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 115,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 4,30 Prozent auf 131,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 125,60 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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