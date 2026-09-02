Gold, Öl & Co. aktuell 02.09.2026 13:17:06

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis wertet am Mittwochmittag um -0,31 Prozent auf 4.316,05 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.329,51 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (64,26 US-Dollar) geht es um -0,53 Prozent auf 63,92 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -2,30 Prozent auf 1.722,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.762,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.317,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.314,50 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,44 Prozent auf 95,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 94,65 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,33 Prozent auf 89,92 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 90,22 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 12:47 Uhr gibt der Baumwolle um -3,10 Prozent auf 0,87 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 12:33 Uhr notiert der Kaffeepreis -2,70 Prozent niedriger bei 3,33 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,42 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 12:58 Uhr gibt der Kakaopreis um -0,40 Prozent auf 4.687,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.706,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,53 Prozent auf 0,72 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,72 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Zuckerpreis kaum. Am Mittwochmittag lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -1,07 Prozent auf 122,31 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 123,63 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:44 Uhr auf. Es geht 0,78 Prozent auf 136,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 135,45 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock

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Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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