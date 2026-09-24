|Marktbericht zu Rohstoffen
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24.09.2026 10:13:20
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.282,15 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,13 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.287,51 US-Dollar stand.
Nach 64,49 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um -0,45 Prozent auf 64,20 US-Dollar gesunken.
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,03 Prozent auf 1.765,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.747,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,35 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf 1.279,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.262,50 US-Dollar lag.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 1,05 Prozent auf 104,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 103,08 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,66 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 93,69 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 92,16 US-Dollar lag.
Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 4,17 US-Dollar am Vortag auf 4,21 US-Dollar nach oben (+0,96Prozent).
Zudem gewinnt der Maispreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 5,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,29 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,66 Prozent auf 13,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 13,18 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,54 Prozent auf 376,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 370,30 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).
Nach 0,18 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag um 1,07 Prozent auf 0,18 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,93 Prozent stärker bei 3,05 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,02 US-Dollar.
Nach 126,27 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagvormittag um 1,46 Prozent auf 128,12 US-Dollar gestiegen.
Redaktion finanzen.at
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