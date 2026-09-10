Rohstoffe an der Börse 10.09.2026 10:13:20

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagvormittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagvormittag am Rohstoffmarkt

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Um 10:10 Uhr lag der Goldpreis bei 4.409,04 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Vormittag 0,17 Prozent höher als am Vortag (4.401,55 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 67,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (67,28 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,01 Prozent.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,93 Prozent auf 1.879,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.916,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,31 Prozent auf 1.354,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.372,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,10 Prozent auf 101,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 101,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 96,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 96,05 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,94 Prozent auf 3,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,46 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,27 Prozent auf 12,92 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:01 Uhr steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 344,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 343,30 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,67 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,70 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 1,03 Prozent auf 0,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,28 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,82 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 09:00 Uhr zieht der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 16,17 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -1,04 Prozent auf 125,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 126,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:35 Uhr steht ein Minus von -4,54 Prozent auf 133,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 139,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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