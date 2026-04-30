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30.04.2026 09:42:00
So teuer wie 2022: Preis für Brent-Öl steigt auf Rekordhoch
Die Blockade der Straße von Hormus belastet den Öltransport massiv. Zugleich sorgen neue Signale von US-Präsident Trump über geplante Militäraktionen im Iran für Bewegung am Markt. Die wichtige Ölsorte Brent macht über Nacht einen enormen Preissprung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,08
|-5,01
|-4,39
|Ölpreis (WTI)
|101,94
|-3,13
|-2,98