Söder - AKW-Laufzeitverlängerung auf jeden Fall möglich

Berlin (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder hat sich für eine Verlängerung der Atomkraftwerk-Laufzeiten zur Sicherung der Energieversorgung ausgesprochen.

Aus seiner Sicht sei eine solche Verlängerung "auf jeden Fall" möglich, sagte Bayerns Ministerpräsident am Mittwoch im "Deutschlandfunk". Grüne und auch andere hätten indes eine grundsätzliche Skepsis gegen die Atomkraft. Die Debatte sei eher davon geprägt, "dass man es nicht will". In einer so ernsten Situation müsse aber alles auf den Tisch gelegt werden. "Erkennbarerweise steuern wir wahrscheinlich auf die größte Wirtschaftskrise und Sozialkrise zu, die dieses Land seit Jahrzehnten hatte."

Vorschläge wie Fahrverbote oder die Absenkung von Temperaturen, sozusagen "kalt duschen", seien "für ein Wirtschaftsland wie uns nicht machbar", sagte Söder. Deutschland habe eine Gasnotstand für den Winter "und wir bekommen noch eine Riesen-Stromlücke dazu, wenn wir die Kernenergie abschalten." Die deutschen Meiler müssten noch mindestens über den Winter laufen und nach seiner festen Überzeugung auch länger, "bis diese Krise gelöst ist".

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich am Dienstag gegen eine erneute Debatte über eine verlängerte Nutzung der Atomenergie ausgesprochen. Es gebe eine ziemlich einheitliche Expertenmeinung, dass die Brennstäbe für die verbliebenen drei Atommeiler nur bis Ende des Jahres reichten, hatte er gesagt. Derzeit laufen in Deutschland noch die drei Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Sie gehen laut Atomgesetz am 31. Dezember 2022 vom Netz.